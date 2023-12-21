Yenimahalle'de bir evden 3 ton çöp çıktı

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, gelen ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi 520. Sokakta bulunan çöp eve operasyon düzenledi.

Karşıyaka’da bir binanın giriş katında oturan Nurhayat Akbaş (55), evinden gelen kötü koku sebebiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Zabıta Ekipleri, evde odalar dolusu çöple karşılaştı. Çöpler toplanırken, bazı poşetlerin içine istiflenmiş kağıt ve madeni paralar da dikkati çekti. Zabıta ekipleri, ekseriyeti plastik ve giysi olan toplamda 3 ton çöp çıkardı.

Çay içmeden duramam

Ekiplere evini temizletmek istemeyen Akbaş’ın evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.

Paraları harcamayıp biriktiren Akbaş, ekiplere poşetlerden çıkan paraları değil çayını demlediği su ısıtıcısının nerde olduğunu sordu. Akbaş’ın, eşinden ve çocuklarından ayrı yaşadığı ve sağlık problemlerinin olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği öğrenildi.

Evin içini bu kadar kötü halde beklemiyorduk

Kokudan binada duramıyorduk diyen komşular ise Akbaş’ı çoğu defa uyardıklarını dile getirdi. Binaya kokudan girilmediğini söyleyen komşular, evin içini bu kadar kötü beklemediklerini anlattı. Öte yandan komşular Yenimahalle Belediyesine de hizmetinden dolayı teşekkür etti.