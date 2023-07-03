Yenimahalle'de çöp suları tarih oluyor

Çevreci projeleriyle ilklere imza atan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de çöp sularını tarihe gömüyor.

Yenimahalle Belediyesi, cadde ve sokaklardan toplanan çöplerin, konteynerlerden kamyonlara transferi sırasında çöp suyu sızıntısına neden olabilecek çöp kamyonlarının kasasını değiştirdi.

Başkan Yaşar, araçları yerinde inceledi

Bu kapsamda çöp kamyonu kasalarının taban saclarını kalınlaştıran belediye, Hardox sacı ile yeniden imal edilen kasalarla, yollara akarak pis kokuya ve sıcak yaz günlerinde sinek, böcek oluşumuna sebep olan çöp sularına son verecek.

Yenilenen çöp kamyonlarını Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yetkililerden bilgi aldı.

"Üstümüze düşeni yapıyoruz"

Yaşar yaptığı açıklamada, “Çöp suyu sızıntıları hem çevreye kötü koku yayıyor hem de sineklerin çoğalmasına neden oluyor. Biz de belediye olarak buna önlem almak istedik ve çöp kamyonlarımızın kasalarında bu sızıntıya sebep olabilecek mekanizmayı yeniledik. Biz temiz bir çevre için üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti çevrelerini temiz tutarak, yerlere çöp atmayarak göstermesini istiyoruz” dedi.