Yenimahalle'de gaziler bir araya geldi

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa ev sahipliği yaptı.

Belediye Nergis ve Karanfil Salonlarında düzenlenen programda, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Gazileri ve yakınlarını ağırlayan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu vatan için şehit düşenlere Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Şehitler adına saygı duruşu, İstiklal Marşı ve duaların okunmasıyla başlayan programda gazilere seslenen Yaşar, "Sizleri bu anlamlı günde Yenimahalle’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Anadolu’nun bizlere vatan kılınmasında ecdadımızın, binlerce insanın kanı var. Gazilerimiz, Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Ertuğrul Gazi’nin ve yolunda giden yiğitlerimizdir. Türk milleti bulunduğu konumun da etkisiyle 1071 Malazgirt Zaferi’nden bugüne kadar dahili ve harici düşmanlarla boğuşmuş, bu topraklara göz dikenler tarih boyunca azalmamıştır. Ancak Türk milleti için bu topraklar kutsaldır, namustur, varlık sebebidir. Milletimiz esaret altında yaşamaktansa savaşarak yok olmayı tercih edecek kadar cesurdur. Sadece 100 yıl önce yedi düvele karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı bunun en büyük kanıtıdır" ifadelerine yer verdi.

"Toprak tek başına kutsallık taşımaz, vatan olduğunda anlam kazanır" diyerek sözlerini sürdüren Yaşar, "Bu hayatta en zor olan şey evladını kaybetmek, kardeş acısı yaşamaktır. Evladını kaybeden bir ana babaya hangi söz teselli olabilir. Ancak Türk milletinin şehitlik ve gazilik anlayışı, inancı böyle bir acıya dayanma gücü veriyor. Asker ocağına peygamber ocağı diyoruz. Bu iman sayesinde gencecik evlatlarını vatan uğruna toprağa veren ailelerimiz, acılarının derinliğine rağmen vatan sağ olsun diyebilmektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletine emanet ve milletin canından bir parçadır. Bu ülkenin her karış toprağı şehitler tepesidir. Bu millet şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçludur. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit düşenlere Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Abdullah Gazioğlu, 600’e yakın gazi ve yakını katıldı.