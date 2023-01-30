Yenimahalle'de gıda terörüne geçit yok

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığıyla oynayan ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen işletmelere göz açtırmıyor. Ekipler, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kasap dükkanı ve restoranda yapılan incelemelerde, et saklamak için kullanılan soğuk hava deposunda ve kesim bölümlerinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını belirleyerek işletmeye gerekli cezai işlemi uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik kurallarına uymayan işletmenin İvedik OSB’de kimi restoranlara da et satışı gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun yanında restoran kısmında bulunan salça, ketçap ve mayonez gibi birçok ürünün son kullanma tarihinin de geçmiş olduğu tespit edilerek işletme hakkında tutanak tutuldu. Ayrıca, yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatının da olmadığı belirlendi.

Halk sağlığına dikkat etmeyene af yok

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşın sağlığı için özellikle gıda üretimi yapan ve yemek hizmeti veren dükkanlara büyük özen gösteriyoruz. Gerekli kurallara uymayan ve halk sağlığı ile oynayan işletmelere affımız yok. Vatandaşın hem para verip hem de sağlıksız ürünler yemesine göz yumamayız. Tüm işletmeler hijyen kurallarına uyacak. Ruhsat verme konusunda esnafa en çok kolaylık sağlayan belediyeyiz. Yeter ki kurallara, yasalara ve vatandaşa saygılı olsunlar. Bu kurallara uyan doğru dürüst esnafın da hakkına girmesinler" dedi.