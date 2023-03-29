Yenimahalle'de ihtiyaç sahiplerine iftar

Her yıl Ramazan ayı boyunca engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine iftar yemeği servisi yapan Ankara Yenimahalle Belediyesi, bu yıl hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yanı sıra depremzedeleri de unutmadı.

Bu çerçevede belediye ekipleri, çorbasından ana yemeğine, pilavından tatlısına kadar hijyenik şartlarda özenle hazırlanmış yemekleri, günlük bin ailenin evine ulaştırıyor. Ramazan ayının hoşgörü, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde geçmesini temenni eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Maalesef bu yıl deprem felaketinden dolayı Ramazan’ı buruk yaşıyoruz. Allah ülkemize böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Ramazan ayı boyunca hasta, yaşlı, engelli ve depremzede vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının bereketini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.