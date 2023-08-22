Yenimahalle'de Kafkas Rüzgarı gösterisi düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda “Kafkas Rüzgarı” gösterisine ev sahipliği yaptı.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi; Azerbaycan, Osetya ve Gürcistan ülkelerine ait halk dansları topluluklarının sahne aldığı gecede görsel şölen yaşandı. Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun muhteşem gösterisi ile başlayan “Kafkas Rüzgarı” gösterisinde, Azerbaycan, Osetya ve Gürcistan ülkelerine ait halk dansları toplulukları da kendi dans kostümleriyle sahne alarak unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

7’den 70’e Batıkent sakinlerinin beğeni ile izlediği gösteriye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kafkas kültürünün ve ezgilerinin halk dansları ile harmanlanmasıyla sahneye aktarılan ve izleyicilerden büyük alkış alan “Kafkas Rüzgarı” gösterisinde kardeş ülkelerin dans gruplarına teşekkür eden Belediye Başkanı Yaşar, “TUBİL Anadolu topraklarının zengin kültürünü birbirinden farklı ülkelerde halk oyunlarıyla sergiliyor. Yenimahalle’nin ismini gururla taşıyan çocuklarımızı ve gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün Kafkas bölgesinden gelen dans gruplarını Batıkent’te ağırladık. Kültür ve sanat halkların barışını egemen kılar, kardeşliğe katkı sağlar. Kafkas kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında emek harcayan ve bu güzel dans gösterisi ile izleyicileri kendine hayran bırakan kardeş ülkelerin ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.