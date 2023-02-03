Yenimahalle'de karla mücadele mesaisi

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 24 saat mesai yaptı.

Çalışmalar çerçevesinde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü bobcat, greyder, kepçe, tuzlama aracından oluşan 70 araç ve 140 personeli ile gece boyu karla mücadele etti.

Çalışmalar eş zamanlı olarak devam etti

Kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, sabahın ilk saatlerine kadar açılmadık tek bir sokak bırakmadı. Park Bahçeler Müdürlüğü 150, Temizlik İşleri Müdürlüğü ise 250 kişilik ekibiyle seferber oldu.

Bu sayede vatandaşların kardan dolayı yaşayacağı olumsuz etkileri en aza indiren belediye, aynı zamanda ilçe sakinlerinin sıklıkla kullandığı yaya yolları, kaldırımlar, üst geçitler, parklar ve merdivenleri de kardan temizleyerek tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yenimahalle’de kar zulüm olmayacak

Yenimahallelilerin güvenliğini öncelik aldıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz akşam saatlerinden başlayarak, ilçeyi karış karış kar esaretinden kurtardı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde gideceği yere ulaşım sağlamasıdır. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de ivedi bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın kar zulmü yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da araç kullanırken lütfen kış lastikleri olmadan yola çıkmasınlar hem kendi canlarını hem de başkalarının canını hiçe saymasınlar“ dedi.