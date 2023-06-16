Yenimahalle'de kurban kesim yerleri belirlendi

Yenimahalle Belediyesi’ne ait kurban kesim alanları belirlendi. Kurbanlarını belediyeye ait alanlarda kestirmek isteyen Başkentliler için kesim sıra fişleri de 19 Haziran Pazartesi günü saat 08.30 itibarıyla dağıtılmaya başlanacak.

Vatandaşlar, kurbanlarını Yakacık Kurban Kesim ve Satış Yeri’nin yanı sıra, Andaç Pazar Yeri, Abdurrahman Oğultürk Kapalı Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A. Yahyalar Pazar Yeri’nde kesebilecek. Kesim sıra fişi almak isteyen vatandaşlar ise Yakacık Kurbanlık alanı, Batıkent, Gimat, Şentepe ve Demetevler zabıta karakollarından fişlerini temin edebilecek.

Öte yandan, kurbanlıkların alana inmesiyle beraber Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda ekipler de çalışmalara hız verdi. Bu yıl 250’ye yakın çadırın kurulacağı Yakacık’ta yaklaşık 8 bin küçük, 7 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Kurulumu tamamlanan çadırlara giriş yapan kurbanlıklar, Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminden geçiyor. 15 bin kurbanın görücüye çıktığı alanda belediye, Park Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri başta olmak üzere ilgili tüm müdürlükleriyle 24 saat hizmet veriyor.