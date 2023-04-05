Yenimahalle'de mahalle iftarlarının ilki Şentepe'de yapıldı

Her yıl binlerce ilçe sakinini Ramazan ayında aynı sofrada buluşturan Ankara Yenimahalle Belediyesi, bu yılki mahalle iftarlarına Şentepe Abdurrahman Oğultürk Pazar Yerinde başlandı.

Hafız Fazlı Çoban ve Esat Aydoğan’ın Kur’an tilaveti ve dualar ile başlayan programda Şentepelilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkan Yaşar, “11 ayın sultanı Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi daim kılmak, paylaşmanın ve hoş görünün önemini hatırlatmak adına mahalle iftarları düzenliyoruz. Zengin ile fakirin aynı sofrada buluştuğu Ramazan ayı, paylaşmanın ve sevginin önemini bize hatırlatıyor” dedi.

Deprem bölgelerine yardım devam edecek

Deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileğiyle sözlerini sürdüren Yaşar, “Ülke olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. 11 ilimizde on binlerce vatandaşımızı kaybettik ve bir o kadar insanımız yaralı kurtuldu. Bu mübarek Ramazan ayında depremden sağ kurtulan, hala barınma ve temel ihtiyaç malzemeleri sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı da unutmamalıyız. Yenimahalle Belediyesi olarak kendi bütçemizden ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile depremin ilk gününden beri deprem bölgelerine desteğimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde 104’üncü yardım tırını deprem bölgesine gönderdik ve imkanlarımız ölçüsünde gereken tüm desteği de sunmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.