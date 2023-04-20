Yenimahalle'de Ramazan Bayramı denetimi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Yenimahalle Belediyesi, bayram hazırlıklarının sürdüğü ilçede pastaneler ve unlu mamul üretimi gerçekleştiren işletmeler başta olmak üzere tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların hijyenik şartlarda üretilen ürünlere ulaşması adına denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, börek, tatlı ve şekerleme imalathanelerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle işletmelerin üretim ve imalat bölümlerini detaylıca denetleyen ekipler, temizlik kurallarına dikkat eden işletmeleri tebrik etti. Ekipler, denetimlerde kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, çalışanların iş kıyafetlerine ve üretim alanlarının hijyen kurallarına uygunluğuna özellikle dikkat etti.

"Halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmiyoruz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan ayında üretimi artış gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz sürüyor. Yenimahalle sakinlerinin sağlıklı ortamlarda üretilen ürünlere ulaşması adına aralıksız çalışıyoruz. Ekiplerimiz işletmelerin gerekli hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadığını sıklıkla denetliyor. Gerekli üretim kurallarına uyan ve hijyene önem veren işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmiyoruz. Bayramda vatandaşın ağzının tadı kaçmasın istiyoruz” dedi.