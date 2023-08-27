Yenimahalle'de sahne gençlere emanet

Yenimahalle Belediyesi, sahneyi müzik sevdalısı gençlere emanet etti.

Düzenlediği birbirinden farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, sahneyi müzik sevdalısı gençlere emanet etti. Yenimahalle’de kulakların pasını silen “Genç Gruplar Arası Müzik Festivali”nde müziğe tutkun gençler sahnenin tozunu attırdı. Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenlenen festivalde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek Moğollar konseri öncesinde sahne almak amacıyla başvuru yapan 7 ayrı grup sahne aldı. İnternetten başvuru yapan 46 grup arasından seçilen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 7 grubun sahne aldığı festivale Batıkent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Anadolu rock, Türkçe pop, türkü ve metal müzik gibi birbirinden farklı müzik dallarında yeteneklerini sergileyen genç müzisyenler profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Şarkılara ilçe sakinleri alkışlarla eşlik etti. Gençler, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası müzisyenlerinden oluşan jüri üyelerince değerlendirildi.

Yenimahalle’de yaşamanın ayrıcalık olduğunu belirterek, festivali düzenleyen Yenimahalle Belediyesine teşekkür eden Ayşe Yılmaz, “Belediyemiz yaz boyunca konser, açık hava sinema gibi etkinlikler düzenliyor. İmkanı olmayan vatandaşlar için bu etkinliklerin düzenlenmesi çok önemli. Bu etkinlikler evimizden çıkıp mahallemizde güzel vakit geçirmemize vesile oluyor. Konserde sahne alan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Hepsi birbirinden yetenekli pırıl pırıl gençlerimiz var” dedi.