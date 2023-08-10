Yenimahalle'de sahne gençlerin

Yenimahalle Belediyesi ilçenin gençlerine sahne fırsatı sunuyor. Belediye, Genç Gruplar Arası Müzik Festivali düzenliyor.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, ilçede Genç Gruplar Arası Müzik Festivali düzenlendi. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda yapılacak olan seçmeleri kazanan yetenekli gençler, 30 Ağustos’ta Batıkent Vedat Dalokay’daki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anadolu Rock müziğinin sevilen gruplarından Moğollar’ın dev konseri öncesinde ön grup olarak sahneye çıkacak.

Festivale katılarak performanslarını sergilemek isteyen gençler, 9-24 Ağustos tarihleri arasında 1 dakikalık bir video çekerek 0 532 449 27 92 numaralı telefona WhatsApp ve Telegram üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcı amatör genç gruplar, 26 Ağustos Cuma günü Kent Meydanı’nda sahnenin tozunu attıracak. Yapılan eğlenceli organizasyonun birincisi ise 30 Ağustos’ta düzenlenecek olan Zafer Bayramı’nın 101’inci yılı kutlamalarında sahne alacak.

Başkan Yaşar’dan gençlere davet

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde ilçe sakinlerine seslenerek bu büyük bayramı coşku içerisinde kutlamaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm Yenimahalleli hemşerilerimi bağımsızlığımızın ve varlığımızın bayramını coşkuyla kutlamaya, sesine ve sahnesine güvenen Yenimahalleli gençlerimizi de Genç Gruplar Arası Müzik Festivali’mize katılmaya davet ediyorum” dedi.