Yenimahalle'de sinema keyfi sürüyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yaz akşamlarını keyfe dönüştüren açık hava sinema günleri aralıksız sürüyor. Temmuz ayı sonunda başlayan ve ilçenin dört bir yanında izleyici ile buluşan “Prestij Meselesi”, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda toplanan yüzlerce sinemaseverden tam not aldı.

Vatandaşlara mısır, gofret ve gazoz ikramının da yapıldığı açık hava sinema gösterimine Batıkentliler yoğun ilgi gösterdi. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği filmde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde, yaşananlar seyirciye aktarıldı. İzleyicilerin büyük beğeni gösterdiği filmde, 90’lı yıllarda sanat camiasına önemli isimleri kazandıran Prestij Müzik’in sanatçıları olan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yaşadıkları etkili bir sinema diliyle Yenimahalleliler için sergilendi.

Kültür ve sanatın ilçesi

Yenimahalle’de kültür ve sanat etkinliklerinin yıl boyu sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kültürün ve sanatın ilçesi Yenimahalle’de yıl boyunca sinema ve tiyatro programları başta olmak üzere birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz “Açık Hava Sinema Günleri” Yenimahallelilerden yoğun ilgi görüyor. Sıcak yaz günlerini keyfe dönüştüren sinema gösterimlerimiz ilçemizin farklı noktalarında düzenlenmeye devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum” dedi.

Gösterimler tam gaz devam edecek

Sinema gösterimleri; 18 Ağustos Cuma Ergazi Mahallesi Pazar Yeri, 21 Ağustos Pazartesi Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazar Yeri, 23 Ağustos Çarşamba Ragıp Tüzün Parkı, 24 Ağustos Perşembe İnönü Mahallesi Orhan Eren İlkokulu, 25 Ağustos Cuma Şentepe Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu’nda düzenlenecek.