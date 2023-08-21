Yenimahalle'de sünnet şöleni yapıldı

Yenimahalle Belediyesinin, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği Sünnet Şöleni, Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, 400 çocuğun sünnet kesim işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Belediye, miniklerin doyasıya eğlendiği bir şölen ile etkinliği taçlandırdı.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Pırılay Pekpak, Evren Çelik ve Tolga Kaya’nın konser verdiği şölene, belediyenin hediye ettiği sünnet kıyafetlerini giyerek gelen minikler, gönüllerince bir gün yaşadı.

Ayrıca alanda belediye ekiplerince dağıtılan yemekleri yiyerek, eğlenceyle yaşanacak bir gün için enerji toplayan çocuklar, dağıtılan balon, top, pamuk şeker, meyve suyu, çikolata ve dondurma ile de eğlencenin tadına vardı. Gün boyunca şişme oyun gruplarında eğlenen çocuklar,yüz boyama, palyaçolarla etkinlik ve yarışmalar yaparak dolu dolu bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde, sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 15 senedir 20 bine yakın çocuğu sünnet ettirdik. Çocuklarınız erkekliğe ilk adımını attılar. İnşallah mürüvvetlerini de hep beraber göreceğiz. Yenimahalle’de her şey aydınlık yarınlarımız olan bu çocuklarımız için” dedi.

TÜİK rakamlarına göre Yenimahalle’nin gelişmişlikte 980 belediyenin içerisinde 5’inci olduğunu da dile getiren Yaşar, “2009’da sıralama olarak 200’lere bile erişemeyen Yenimahalle, bugün 5’inci sıraya yükseldi. Bunu ben demiyorum veriler diyor. Bu bir devrimdir. Bunu hep beraber gerçekleştirdik. Biz herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle için çalışıyoruz. Biliyorum ülke olarak sıkıntılarımız var. Ama inanıyorum ki bu günler de geçecek. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır” diye konuştu.

Şölene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.