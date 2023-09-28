Yenimahalle'de tiyatro gecesi

Yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle birbirinden değerli sanatçıları izleyici ile buluşturan Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, Ayşe Kulin’in yazdığı ve Nedim Saban tarafından uyarlanıp yönetilen “Veda” tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

“Veda” oyununu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Kadir Onur Ayla ve çok sayıda tiyatrosever izledi.

Nedim Saban tarafından yönetilen ve Nevra Serezli başta olmak üzere Aziz Sarvan, Leyla Feray, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu ve Gizem Çayhanoğlu gibi sevilen oyuncuları izleyici ile buluşturan “Veda”, 1920-1923 yılları arası İstanbul’da geçiyor. Her sahnesi merakla izlenen tiyatro oyununda, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde bir konağın sakinleri özelinde dönemin olayları, işgale boyun eğmiş İstanbul hükümeti ve kurtuluşa inanarak Anadolu’yu arkasına alan Ankara arasındaki fikir ayrılıkları, savaşın oluşturduğu travmalar, kuşak uyuşmazlıkları edebi bir dille izleyiciye aktarıldı.

İzleyiciden tam not alan ve beğeni toplayan oyunun sonunda oyunculara çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin nasıl kurtarıldığını ve Cumhuriyetin ne derece zor şartlarda kurulduğunu muhteşem bir tiyatro oyunu ile bizlere sahnelediler. Bu Cumhuriyeti zor kurtardık ve zor kurduk. Gelecek ay Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını hep birlikte kutlayacağız” dedi.

“Veda” oyununu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Kadir Onur Ayla ve çok sayıda tiyatrosever izledi.