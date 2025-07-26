Yenimahalle'de toplanmayan çöplere mahalle sakinleri tepki gösterdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki gündür toplanmayan çöpler mahalle sakinlerini canından bezdirdi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki gündür toplanmayan çöpler mahalle sakinlerini canından bezdirdi.
Yenimahalle ilçesi, Özevler Mahallesi 942 Sokak’ta iki gündür çöpler toplanmadı. Mahallesi sakinleri sıcak havada oluşan çöp yığınlarına tepki gösterdi. Mahallesi sakinleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve Yenimahalle Belediyesi’ni göreve çağırdı.