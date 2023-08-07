Yenimahalle'de vatandaşlar Sinema Günleri'nde buluşuyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Açık Hava Sinema Günleri” tüm hızıyla sürüyor.

Ankara’da Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarını keyfe dönüştüren sinema gösterimini; Serhat Kapalı Pazar Yeri, İlkyerleşim Türkmeneli Parkı ve Beştepeler’de yaşattı. Vatandaşlar ise sinema günlerine yoğun ilgi gösterdi. Belediye ise vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli ikramlarda bulundu.

Bol ikramlı sinema keyfi

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi adlı filmde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananlar seyirciye aktarıldı. İzleyicilerin büyük beğeni gösterdiği filmde, 90’lı yıllarda sanat camiasına önemli isimleri kazandıran Prestij Müzik’in sanatçıları olan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yaşadıkları etkili bir sinema diliyle Yenimahalleliler için sergilendi.

Vatandaşlara mısır, gazoz ve gofret ikramının da yapıldığı sinema günlerinde, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı da yapılırken, vatandaşlar bir yandan tatlılarını yedi bir yandan da 90’lı yıllara yolculuk yaptı.

İlçenin dört bir yanında gösterimler sürecek

Sinema günleri çerçevesinde Prestij Meselesi adlı film; 7 Ağustos Pazartesi Barış Mahallesi Abdi İpekçi İlkokulu, 9 Ağustos Çarşamba Çamlıca Mahallesi Pazar Yeri, 10 Ağustos Perşembe Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve 11 Ağustos Cuma günü de Gazi Mahallesi Şenol Caddesi’nde sinemaseverlerle buluşacak.