Yenimahalle'de Yarenler ve Seymenler bulaşması düzenlendi

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Yarenler ve Seymenler buluşması düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birbirinden renkli gösteriler gerçekleştirildi.

Sandıklılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (SAN-VAK) tarafından Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yarenler ve Seymenler buluşması düzenlendi. Etkinliğe, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hemşerilerine seslenen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Biz bu akşam sergilenen oyunlarla, hoş sohbetle, muhabbetle büyüdük. Bu oyunlarla hatıralarımız canlandı. Çocukluk günlerimize döndük. Bugün Sandıklı’nın, Çankırı’nın, Simav’ın deyişlerini, geleneklerini, göreneklerini, oyunlarını, türkülerini ve Ankara’mızın Seymenlerini izledik. Hemşeri derneklerine Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman destek veriyoruz.”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede; Sanvak Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Arslantürk konuklara Yarenler ve Seymenler konusunda bilgi ve birikimlerini aktardı. Vatandaşlar, sahnelenen orta oyunlarıyla kahkahaya boğuldu. Sandıklılar Vakfı, gecenin sonunda düzenlediği ödül töreni ile de emeği geçenlere plaket vererek teşekkür etti.