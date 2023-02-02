Yenimahalle'den işçinin yüzünü güldüren sözleşme

Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 2 No’lu Şube arasında kadrolu işçi ve şirket işçilerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

3 bin 325 şirket işçisini kapsayan protokole göre, belediye şirketinde çalışan işçilerin ücretine yüzde 105, sosyal yardımlar ise yüzde 115 oranında zamlandı. 2 yıllık olarak düzenlenen sözleşmeye göre; 2’nci yıl artış oranı da yüzde 30 olarak belirlendi. Ayrıca, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda da belediye işçilerine bir yevmiye tutarında ödeme yapılması kararı alındı.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Başkan Fethi Yaşar’ın katılımıyla yapılan imza törenine, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Turan Tibukoğlu, sendika temsilcileri ve Yenimahalle Belediyesi emekçileri katıldı.

İmzalanan sözleşme ile belediye şirket personellerinin iş sınıfına göre belirlenen ücretler aile yardımı hariç taban net ücret yıl içinde verilecek ikramiyelerle 14 bin 250 TL olurken; 96 kadrolu işçi için ise ikramiyeler ve sosyal haklarla birlikte en düşük maaş 18 bin 500 TL’ye yükseltildi.

“Mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, istihdama katkı sunmak amacıyla bina yapımı hariç tüm hizmetleri kendi işçileriyle yaptıklarını belirterek, “Bu süreçte hiçbir çalışanımızın maaşını ikinci gün ödemedik. Yenimahalle’de emeğin en yüce değer olduğunu düşünüyoruz, emekçimizin daha iyi şartlarda yaşaması için imkanlarımızın tümünü kullanarak gereken desteği veriyoruz. Bin 250 personel ile aldığımız Yenimahalle Belediyesi’nde bugün 4 bine yakın personel çalışıyor. Çayyolu bölgesi elimizden alınmasına rağmen hiçbir işçiyi işten çıkarmadım. Bugün imzalanan sözleşme ile işçimizin gelirine katkı sunmak için tüm imkanlarımızı zorladık. İmzalanan sözleşme ile çalışanlarımızın ikramiyelerinde, maaşlarında ve yardım ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Tüm çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yenimahalle’de bir aile olarak vatandaşa hizmet etmeye, mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.