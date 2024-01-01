Yenimahalle hamsiye doydu

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi tarafından Hamsi Festivali düzenlendi. İki gün süren festivalde vatandaşlara toplamda 3 ton hamsi dağıtıldı.

Kış aylarının vazgeçilmezi hamsi Yenimahalle’de festivalle karşılandı. Yenimahalle Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlediği Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıttı. 2 gün süren festivalde vatandaşlar hamsiye doydu. Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı ve Şentepe Müslüm Gürses Parkı’nda pişirilen balık ekmekler için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Hamsi Festivali’ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda Yenimahalle sakini katıldı.

Festival boyunca vatandaşları yalnız bırakmayarak ilçe sakinlerine kendi elleriyle balık ekmek ikram eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de barış ve kardeşliği pekiştirmek adına hep birlikte olduğumuz bu etkinlikleri düzenliyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizde çoluk çocuk genç yaşlı demeden tüm vatandaşlar balık ekmek yemenin keyfine varıyor. Bu tarz sosyal etkinlikler birlik ve beraberliğimizi perçinliyor, hep beraber keyifli vakit geçirmemizi ve sohbet etmemizi sağlıyor. Yenimahalle kardeşliğin ilçesidir” diye konuştu.