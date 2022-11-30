Yenimahalle'nin 5'inci havuzu açılıyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki 5’inci havuzu da içinde barındıran Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’ni yakında hizmete açıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatında sona gelinen Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Yenimahalle’nin 5’inci havuzu olma özelliğini taşıyan spor tesisinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, ”Tesisin yapımında sona geldik, son rötuşlar yapılıyor. Havuzu inşallah aralık ayında açacağız” dedi.

Çoğu büyükşehirde olmayan havuz sayısını Yenimahalle’ye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de 7’den 70’e herkesin spor yapması için birçok

projeyi hayata geçirdik. Şimdiye kadar ilçemize 4 yüzme havuzu kazandırdık. Şimdi ise ilçemizin 5’inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisini Ata Mahallesi’ne konumlandırıyoruz. Yenimahalle’deki havuz sayısı çoğu büyükşehirde yok. Tüm Yenimahalle’ye hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Modern ve 5 yıldızlı bir tesis

Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nin modern ve 5 yıldızlı bir tesis olacağını sözlerine ekleyen Yaşar, “Tesislerimizde herkes yüzme öğrensin, spor yapsın istiyoruz. Tesis, 6 bin 800 metrekare arsa üzerine yapıldı. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit bulunuyor” diye konuştu.