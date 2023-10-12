Yenimahalle'nin ilk güneş enerjili pazarı açıldı

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi doğa dostu projeleri çerçevesinde hayata geçirdiği güneş enerjili 5 pazar yerinden ilki Kent-Koop Pazar yerini açtı.

Yenimahalle Belediyesi, ilçede çevre dostu Pazar alanları inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede inşa edilen Pazar yerlerinden ilki Kent-Koop Pazar törenle açıldı. Belediye tarafından vatandaşlara lokma ikramının da yapıldığı açılışta Yaşar, pazar yerini dolaşarak pazarcılara hayırlı işler diledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine dikkati çekerek, “İklim değişikliği ile yenilenebilir enerji artık dünyada en değerli kaynak olarak görülüyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gelecekte daha büyük sorunlara yol açmasını önlemek için yeşil enerji kaynakları desteklenmelidir. Biz de göreve geldiğimizde parklarımızı yenilenebilir enerjiyle aydınlattık” diye konuştu.

İlçe genelindeki tüm bu pazarlarda bu projeyi uygulamak istediklerini de belirten Yaşar, şöyle konuştu:

“Şu anda Kent-Koop Mahallesi ile birlikte Kardelen, Ergazi, İnönü ve Batı Sitesi Mahallesi Pazar Yerleri’ni de üzerini kapatarak fotovoltaik güneş enerji panelleri yerleştiriyoruz. İnşallah bu ay içinde hepsini açacağız. Toplamda 26 bin 394 metrekare alana enerji paneli yerleştiriyoruz ve şebeke bağlantılı elektrik enerjisi üretimi yapacağız. Önümüzdeki dönemde de diğer pazar yerlerimizi aynı şekilde güneş enerjisi panelleri yerleştirmeyi planlıyoruz.”

Çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Yaşar, “Biz ülkemizi seviyoruz ve kaynakları verimli kullanmak için 15 senedir sizin verdiğiniz vergileri sizlere fayda sağlayacak işlere harcıyoruz. Bu pazarlarda üretilecek enerjiden kalan ihtiyaç fazlasını TEİAŞ’a vereceğiz. Bu da belediye bütçemize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ise pazarcı esnafı adına Yaşar’a teşekkürlerini sunarak “Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın kapısını ne zaman çalsak bizi geri çevirmedi. Sorunlarımıza eğildi, bizlere destek oldu. Şahsım ve pazarcı esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Mahallesi adına Yaşar’a teşekkürlerini sunan Kent-Koop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz ise “Yepyeni teknolojisi ile mahallemizin hizmetine sunulan pazar yerimiz tüm Türkiye’ye örnek olacak. Başkanıma çok teşekkür ediyorum” kaydetti.

Kent Konseyi Orkestrası Sanatçısı Yüksel Didikoğlu’nun sahne aldığı açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.