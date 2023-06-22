Yenimahalle'nin özel bireyleri başarılarının onurunu yaşadı

Nefes Engelliler Sosyal Tesisi öğretmenlerinin gösterdikleri özveri ve emekleri ışığında eğitim süreçlerini tamamlayan özel bireyler, yeteneklerini ve bilgilerini geliştirerek dönemin sonunda kazanımlarının taçlandırdı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde başarı belgeleri verildi. Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine nefes olan tesiste dönem sonu başarı belgeleri üyelere taktim edildi. Yıl boyunca Ahşap, Eğlenceli Sanatlar, Küçük ve Büyük Yaş Resim,Takı Tasarım, Müzik, El Sanatları, Nefes Terapisi, Dans ve Özel Çocuk Sınıfı atölyelerinde eğitim alan üyeler gösterdikleri başarıların haklı gururunu yaşadı.

Sevgi ile aşılamayacak engel yok

Özel bireylere ve ailelerine ilgi ve hoşgörü ile yaklaşılan Yenimahalle Belediyesi, sevgi ile aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını bir kez daha kanıtladı. Açıldığı günden bu yana çocuklarının tesiste eğitim almalarını sağlayan veliler Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve tesis çalışanlarına teşekkür ettiler. Çocuklarının tesise her zaman isteyerek ve severek geldiklerini, Nefes Engelliler Sosyal Tesisinin ailelere ve çocuklarına gerçekten nefes olduğunu ifade eden veliler ve üyeler başarı belgelerini almanın mutluluğu ile yıl sonu tatiline başladı.