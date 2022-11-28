Yenimahalle'nin özel vatandaşları Eskişehir'de

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Engelli Birimi üyeleri için Eskişehir’e gezi düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’ne üye olan engelli bireyler ve aileleri için Eskişehir’e gezi düzenledi. 80 kişinin bulunduğu gezide, Eskişehir keşfine çıkan katılımcılar şehri karış karış dolaştı.

Gezi çerçevesinde Kent Park, Sazova ve Odunpazarı’nı gezen katılımcılar eğlenceli dakikalar yaşadı. Özellikle Sazova Müzesi’nin masal kahramanları bölümünde keşif yapan katılımcıların mutlulukları gözlerinden okundu. Sıra Odunpazarı’nı gezmeye geldiğinde de hediyelik eşyaların satıldığı çarşıya giden özel bireyler, satılan ürünleri çok beğendi.

Yenimahalleli engellilere Eskişehir Belediyesi’nden destek

Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kendilerine böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür etti. Belediye Engelliler Birimi ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi personellerinin de vatandaşlara eşlik ettiği gezide, engelliler kaynaşarak yeni arkadaşlıklar da edindi.

Yenimahalle engellilerin hep yanında

Engelli vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yaşar, “Göreve geldiğim günden bugüne Yenimahalle’de engelliler adına birçok şey değişti. Biz belediye olarak bu konuda epey yol kat ettik. Engelliler birimini kurarak ilçemizde engellileri tespit ettik. Birçok projeye imza attık. Şimdi de engelli bireylerin topluma kazandırılması, kaynaştırılması, yaşama sevinci ve motivasyonunun arttırılması amacıyla geziler düzenliyoruz. Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız” dedi.