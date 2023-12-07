Yenimahalle'nin personelleri turnuvada buluştu

Yenimahalle Belediyesi, personeller arasındaki kurum içi iletişim, dostluk bağlarını güçlendirmek, motivasyonu artırmak ve çalışanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla masa tenisi turnuvası düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan turnuvanın eleme usulü gerçekleştirilen maçları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran personeller ikinci tura yükseldi. Eleme usulü gerçekleştirilen ikinci tur karşılaşmalarının ardından ilk dörde kalan personeller finalde mücadele etti.

Kupalar Başkan Yaşar’a

Büyük coşku içerisinde gerçekleştirilen ve nefes kesen final maçları sonrası turnuvada birinci Can Gazalcı, ikinci Serdar Bardakçı ve üçüncü ise Kadir Çakır oldu. Kupalarını alan personeller, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı da makamında ziyaret ederek organizasyon için teşekkür etti.

Başkan Yaşar, "Bu turnuvayı özellikle birimlerimiz arasındaki dostluğu, birliği, kaynaşma ve dayanışmayı daha da pekiştirmek amacıyla düzenledik. Organizasyonun en güzel yanı tüm çalışanlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesi oldu. Bu vesileyle turnuvaya katılan tüm mesai arkadaşlarıma bu güzel tablo için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.