Yenimahalle ve TEV kız öğrenci yurdu protokolü imzaladı

Ankara Yenimahalle Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde kız öğrenci yurdu yapımı konusunda protokol imzalandı. Çağdaş eğitimin gelişimi için 2009 yılından bugüne kadar birçok projenin altına imza atan Yenimahalle Belediyesi, imzalanan kız öğrenci yurdu yapımı protokolü ile eğitim konusunda yapılan yatırımlara olan desteğini aralıksız sürdürüyor.

Ankara’ya okumaya gelen ve barınma konusunda sıkıntı çeken öğrencilerin faydalanacağı kız öğrenci yurdu yapım işi protokolü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Kamu İlişkileri ve Yurtlar Koordinatörü Ömer Turna, TEV Ankara Şube Başkanı Yasemin Türkoğlu’nun katılımı eşliğinde belediye başkanlık makamında imzalandı.

Eğitim için yapılan yatırımın yanındayız

Yenimahalle’de eğitim için yapılan yatırımlardan ve üretilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bu yana yatırımlarımızda her zaman eğitimi en ön sıraya koyuyoruz. Belediye olarak gençlerin çağdaş eğitime ulaşabilmesi adına okul öncesi eğitimden başlayarak üniversiteye hazırlık kurslarına kadar kurduğumuz merkezler aracılığıyla gençlerimize ve ailelerimize büyük destek sunuyoruz. Türk Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana verdiği burslarla binlerce gencin hayatına dokunan, onların eğitimlerini sürdürmesine destek olan bir kurum.

İlçemizde yapımı planlanan kız öğrenci yurdu için arsa temini, bina projelendirme ve yapım işi konusunda elimizden gelen tüm desteği vereceğimiz protokolü imzaladık. İmzaladığımız protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde eğitim için yapılan böylesine anlamlı bir projeye ortak olmaktan büyük onur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu eğitimden geçiyor. Bu nedenle eğitim için yapılan projelere desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Projenin ortaya çıkması için Başkan Yaşar’ın ve bürokratlarının verdiği destek için kendisine teşekkür ederek sözlerine başlayan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise, "Bugüne kadar binlerce gencimizin hayatlarına dokunup onların iyi bir eğitim alarak ülkemizin aydınlık geleceğinin bir parçası olmasına destek olduk. Amacımız ülkemizde eğitim konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması, barınma, yeme içme gibi temel öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sunmak. Bu süreçte bir yerel yönetici olarak böylesine anlamlı bir projenin üretim aşamasından protokol sürecine kadar tüm desteğini sunan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.