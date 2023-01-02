Yenimahalle'ye yeni park
Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nün Yenimahalle'de projelendirdiği park hizmete açıldı.
Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün Yenimahalle’de projelendirdiği park hizmete açıldı.
Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de yapılan park çalışmasını tamamlayarak hizmete açtı. Toplam 480 metrekare alandan oluşan parkta 225 metrekare yeşil alan bulunuyor. Yeşil alanın yanı sıra yeni parkta 130 metrekare çocuk oyun alanı, 40 metrekare fitness alanı ve 85 metrekare sert zemin yer alıyor.