Yenimahalleli 70 kursiyer mezuniyet sevinci yaşadı

Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde gerçekleştirilen okuma yazma kursunda eğitim alan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

2022-2023 eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak okuma-yazma öğrenen 70 kadın, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde önce kep attı, sonra bovling oynadı. Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler için düzenlenen mezuniyet törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

5 bin vatandaş okuma yazma öğrendi

Fatma Pöge’nin (54) şiir okuması ve Zennuş Başer’in (63) kendi hazırladığı teşekkür konuşması ile başlayan törende eğitimini başarı ile tamamlayan kadınlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de eğitimli, okuyan, sorgulayan bireylerin sayısının artması adına durmaksızın çalışıyor, yatırımlarımızı bu yönde planlıyoruz. Ülkemizde çeşitli sebeplerden ve imkansızlıklardan ötürü birçok vatandaşımız okuma yazma bilmiyor. YENİMEK bünyesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 5 bine yakın vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime büyük önem veriyoruz. Amacımız ilçemizde eğitim kalitesinin yükselmesi. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün düşüncelerini esas alıyor ve ülkemizin ileriye gitmesinin tek yolunu kaliteli ve çağdaş eğitimde görüyoruz” dedi.

Mezun olan kursiyerler Başkan Yaşar’a çiçek takdim ederek, hep bir birlikte kep attı. Mezuniyet töreni sonrasında AVM’nin yolunu tutan mezunlar bovling oynadı.