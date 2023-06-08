Yenimahalleli çocuklar Çevre Şenliği'nde buluştu

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü işbirliği ile Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre Şenliği düzenledi.

Çevre konusunda farkındalık arttırılması ve çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amacıyla düzenlenen Çevre Şenliği, Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, TEMA, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Moni Bostan ve Robotik Kodlama Akademisi ve geri dönüşüm, elektronik atık konusunda hizmet veren birçok firmanın paydaşlığında düzenlendi. Yenimahalleli çocukların yoğun katılımı ile gerçekleşen şenlikte, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da çocukları yalnız bırakmadı.

UBİL Halk Dansları Topluluğu Seymen ekibinin sahne almasıyla başlayan Çevre Şenliği’nde, çocukları selamlayan Yaşar, “Çevreyi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Dünyamızda her geçen gün nüfus ve tüketim oranı artıyor. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletiyoruz. Bu nedenle çevreyi temiz tutmamız, atıkları mümkün olduğunca sınıflandırarak geri dönüşüme katkı sunmamız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük önem arz ediyor. Yenimahalle Belediyesi olarak geri dönüşüm konusunda bir ilki başardık. Sıfır Atık Projesi’ni çok önemsiyoruz. Belediyemize ait ek hizmet binaları, kreş ve gündüz bakımevleri, spor kompleksleri, YENİMEK noktaları başta olmak üzere hizmet binalarının tamamına yakınına “Sıfır Atık Belgesi” alınmış, ilçe genelinde sıfır atık sistemi oluşturulmuş ve onay alınmıştır. Macun Mahallesi’nde hizmete açtığımız yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü Kampüs Alanımızda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yaptık. Çevre ve iklim konusunda daha etkin çalışmayı hedefleyerek belediyemiz bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü kurduk. Özellikle çocuklarımıza geri dönüşümün ve çevre bilincinin aşılanması büyük taşıyor. Bu düşünceyle çalışıyor ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Yaşar, etkinliğin sonunda Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Spor Kulübü, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, YENİMEK merkezleri ve geri dönüşüm firmalarının kurduğu stantları tek tek gezerek, geri dönüştürülebilen atıklarla yapılan ürünleri incelerken ebru atölyesinde çocuklarla birlikte ebru yaptı.