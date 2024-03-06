Yenimahalleli çocuklar şenlikte buluştu

Yenimahalle Belediyesi, ilçede çocuklar için unutulmaz bir şenlik düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı “Çocuk Şenliği” çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı.

Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ve aileler de katıldı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Çocuk Şenliği’nde ahşap boyama, çanta boyama, alçı boyama, çim adam yapımı gibi birbirinden renkli ve eğitici stantlar Yenimahalleli çocuklar için kuruldu.

Öte yandan palyaçolar eşliğinde çalınan müziklere dans ederek eşlik eden Yenimahalleli çocuklar, trambolin, tırmanma duvarı, mini golf, kaydırak ve zıp zıp oyunlarında enerjilerini atarken keyifli ikramlıklarla da şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yatırımı çocuklara ve gençlere yapmaya devam edeceğiz

Şenlikte çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de her şey çocuklarımız, gençlerimiz için. Yenimahalle’de her şey gelecek kuşakların birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde mutlu yaşaması için. Kreşler, gençlik merkezleri, kütüphaneler, etüt merkezleri, kültür-sanat merkezleri, havuzlar, spor tesisleri açıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, daha iyi eğitim alabilmesi ve soran sorgulayan, düşünen ve düşündüğünü ifade eden bireyler yetişsin diye var gücümüzle çalışıyoruz.Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de yatırımı çocuklara ve gençlere yapmaya devam edeceğiz” dedi.