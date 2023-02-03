Yenimahalleli çocukların ara tatili dolu dolu geçti

Yenimahalle Belediyesi, çocuklara sömestirde unutamayacakları bir tatil yaşattı.

Yenimahalle Evlerinde Sanat ve Eğlence Atölyeleri; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Salonları’nda ise Tiyatro Festivali ile çocuk oyunları Yenimahalleli miniklerle buluştu.

Ara tatil macerası Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde sahnelenen "Kül Kedisi Müzikali" ve "Evimizi Kurtaralım" adlı oyunlar ile başladı. Daha sonra Barıştepe, Pamuklar, Çiğdemtepe, Kuzeyyıldızı ve Yakacık Yenimahalle Evlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla devam eden etkinliklerde çocuklar; geri dönüşüm, taş boyama, resim, ebru çalışma, takı yapma, fotoğraf çekimi, butik örgü, seramik şekillendirme, kitap okuma ve oyun atölyelerinde hem eğlendi hem de öğrendi.

Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle

Sömestirde gerek tiyatro oyunlarıyla gerekse atölye çalışmalarıyla çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle’de yaşayan her hemşehrimizin ihtiyaçları, talepleri bizim hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Kış şartlarında sömestir tatillerinde çocuklarımız evlerinde tıkılıp kalmasınlar diye onları mutlu edecek etkinlikler düzenliyoruz. Çünkü Yenimahalle, çocukların da mutlu olduğu, yaşamayı sevdiği bir ilçe olsun istiyoruz. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle" dedi.