YENİMEK ikinci dönem için kayıt almaya başladı

Yenimahallelilere meslek edinme ve kişisel gelişim fırsatı sunan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) 2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kurs kayıtları başladı. YENİMEK kursiyerleri 5 Şubat tarihinde ders başı yapacak.

Giyim üretim teknolojisi, seramik ve cam teknolojisi, resim, el sanatları gibi birbirinden farklı branşlarda eğitim veren YENİMEK, bu branşlara ek olarak bilgisayar kullanımı, dijital okuryazarlığı, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, diksiyon, ilk yardım, emlak danışmanlığı, mantar yetiştiriciliği branşlarında yeni kayıt alıyor. YENİMEK merkezlerinde eğitim almak isteyen ilçe sakinleri için yeni kayıt dönemi başladı.

21 farklı noktada 30 bin üyeye eğitim hizmeti

Yenimahalle sakinlerinin kişisel gelişimi ve meslek edinimi için 21 farklı noktada hizmetin sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşların kişisel gelişimi ve meslek edinmesi amacıyla 300 öğretmenimizle eğitim desteği sunuyoruz. Öğretmenlerimiz 30 bin üyeye meslek edinme ve hobi kursu veriyor. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. İlçemizin dört bir yanına konumlandırdığımız YENİMEK merkezleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Yenimahalle’de kültür, sanat ve eğitime büyük önem veriyoruz. Her yönüyle örnek alınan, bambaşka bir ilçe hayal ettik ve bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

YENİMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 344 08 98/6474 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek, www.yenimahallekultur.com adresinden online kayıt oluşturabilecek ya da ikametlerine en yakın kurs merkezinden işlemlerini hızlıca yaptırabilecek.