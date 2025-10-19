Yenipazar'da yatırımlar ve projeler masaya yatırıldı

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlar ve planlanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Yenipazar’da devam eden çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler detaylı olarak ele alındı. Bilecik İl Özel İdaresi’nin ilçedeki yatırımların planlanması ve uygulanmasında oynadığı rol vurgulandı. Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın yolu, sahada güçlü bir koordinasyon ve samimi bir gayretten geçer" dedi

