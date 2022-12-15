Yenipazar doğalgaza kavuşuyor

Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, ilçede devam eden doğalgaz tesisini inceledikten sonra esnaf ile bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, ilk olarak ilçede yapım aşamalarında sona gelinen doğalgaz tesisini ziyaret etti. Tesisi yerinde inceleyen Kaymakam Kurt, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında ilçede kurulan pazar yerindeki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Esnafın talep ve isteklerini de dinleyen Kaymakam Kurt, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaymakam Kurt’a ziyaretleri sırasında Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden eşlik etti.