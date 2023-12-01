Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'dan adaylık başvurusu

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yeni dönem için aday adaylığı başvurusunu partisinin genel merkezine yaptı. Dosyasını Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a teslim eden Aydın, ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de hayır duasını aldı.

Bursa’da Cumhur İttifakı’nın MHP tarafından temsil edildiği tek yerel yönetimi olan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yeni dönem için aday adaylığı başvurusunu partisinin genel merkezine yaptı. MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile birlikte Ankara’ya hareket etmeden önce İl Başkanı Muhammet Tekin ile Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu’nu bilgilendiren Davut Aydın, MHP Genel Merkezi’nde ilk olarak Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ı ziyaret etti. Ardından Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığına müracaatını yapan Davut Aydın, başvuru dosyasını da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a teslim etti. Sadir Durmaz’ı Yenişehir’de tamamlanan, devam eden proje ve yatırımlarla ilgili bilgilendiren Başkan Davut Aydın, son olarak ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de hayır duasını aldı.

Yeni dönem için yaptığı başvuruya dair kısa bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin şimdiden ülkemiz, Bursa’mız ve Yenişehir’imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.