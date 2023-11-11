Yenişehir Belediyesi'nden örnek davranış

Bursa Yenişehir Belediyesi Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY’a taşınması kararı aldı. Başkan Aydın Bankaya giderek ilk imzayı attı.

Yenişehir Belediyesi Filistin halkına zulmeden, topraklarını işgal ederek çocuk kadın demeden katliam gerçekleştiren İsrail’i boykot amacıyla TROY karta geçiyor.

Filistin’e yönelik saldırılarda İsrail’i destekleyen şirketleri boykot kararı çerçevesinde daha önce Yenişehir belediyesi tüm sosyal tesislerde İsrail patentli malların satışının yasaklanması kararı alan Yenişehir Belediyesi, yeni bir boykot kararı aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Katil İsrail’i boykot etmek amacıyla tüm belediye çalışanlarımız ve belediyemize bağlı şirket personellerinin maaş kartlarında değişime giderek yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY’a geçme kararı aldık. Gereken işlemleri yaptık. Tepkimizi her alanda göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.