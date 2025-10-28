Yenişehir Belediyespor, namağlup yoluna devam ediyor

Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor Takımı, 5 maçta 5 galibiyet alarak 1.lige çıkmak için mücadele ediyor.

Taraftarın desteğini alan bütün ilçenin desteklediği Yenişehir Belediyespor Voleybol takımı bu hafta sonu yenilmez olan Galatasaray’ı yenerek moralini yükseltti. Yenişehir Belediyesi Spor Başkanı Koray Aydın," İlçemiz halkı bizlere çok büyük destek veriyor. Takımda moraller yüksek bu hafta Galatasaray’ı yendik. Hedefimiz play-off maçlarına kalarak voleybolda 1.lige çıkmak istiyoruz. Şuana kadar yenilmedik. Umarım bu şekilde devam ederiz. Başta taraftarımıza her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Ercan Özel başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, TVF 2. Lig’de güçlü rakibi Galatasaray’ı Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada 3-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu gururu bize yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve tribünlerimizi tıklım tıklım doldurarak takımımıza destek veren hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.