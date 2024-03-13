Yenişehir'de 300 gram pide 10 lira

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi pide, Yenişehir'de 300 gramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Yenişehir'de 300 gram pide 10 lira
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi pide, Yenişehir’de 300 gramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Türkiye genelinde 300-350 gram pide 20-25 lira arasında satışa sunulurken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 300 gram pide 10 liradan tezgahlardaki yerini alması, vatandaşları memnun etti. Yumurtalı susamlı 300 gram pide ise 12 liradan satılıyor.

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Vatandaşlar, pidelerin haricinde diğer ürünlerin de uygun ve kaliteli satışı sebebiyle Yenişehir Belediyesi YESAŞ Ekmek’i vatandaşlarla buluşturan Belediye Başkanı Davut Aydın’a teşekkür etti.