Yenişehir'de asfaltlama ve parke çalışmaları hız kazandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı birçok noktada asfaltlama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’de bir çok noktada çalışmaları hızlandırdı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Alparslan Türkeş Bulvarı, Tabiat ve Sağlık caddesinden sonra Uysal Caddesi asfalt çalışmalarını yapıyoruz. Çalışmalar bitmek üzere. Asfaltlama çalışmalarında desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Uysal Caddesi bittikten sonra Yenişehir’de yapılan asfaltlama çalışmalarının sonuna gelmiş olacağız. Bu caddeler bizim şehir merkezinde ki trafik akışımızı da rahatlatacak. Şehrin Bursa’dan girişine yapılacak olan kavşak çalışmalarının da ihalesi yapıldı. Tüm bunlar bittiğinde şehrimizin görünümü daha farklı olacaktır” dedi.

Mahalle sakini Salih Yıldız, “Böyle bir caddeye ihtiyaç vardı, çok iyi oldu. Çalışmalar çok güzel, asfalt çok güzel oluyor, bu güne kadar görmediklerimizi görüyoruz” dedi.