Yenişehir'de Büyükşehir Belediyesinden büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e alt yapı ve üst yapının yanı sıra birçok önemli hizmeti kazandırdı.

Bursa büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını ifade eden AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Mehmet İleri, "Meyve veren ağaç taşlanır. Halen birileri ’Büyükşehir Yenişehir’e ne yaptı diyor. Rüyasında bile göremeyeceğiniz önemli çalışmaları halkımızın hizmetine kazandırıldı. 2018 ve 2023 yılları arasında Yenişehir’e, asfalt ve sathi kaplama yol yapımı 204 kilometre, 254 kilometre altyapı hattı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, pınar kaynağı, isale hattı) imalatı gerçekleştirildi. 52 kilometre kanalizasyon 9 kilometre yağmursuyu hattı döşendi. 6 adet içme suyu deposu yapıldı. 17 kilometre dere temizliği, 2 adet paket arıtma tesisi ve 86 bin 867 metrekare parke taşı desteği, 3 adet sulama tesisi yapıldı. 70 bin lira kulüp desteği sağlandı. Yenişehir’in tarihî Balibey Çarşısı üst örtü kaplama çalışmaları çerçevesinde, 3 sokaktan 1 tanesi zemin taşlarıyla birlikte tümüyle tamamlandı. Diğer ikisinde zemin taşlarını döşeme, çelik imalatlar ve üst örtü montajı devam ediyor” diye konuştu.

Başkan İleri, “Yenişehir’e bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan kapalı pazar yeri kazandırıldı. Çayırlı mahallesi hizmet binası, Karasıl ve Söylemiş Bağlantı Köprüsü, Kocasu deresi köprüleri, Söylemiş Hamamı, yaklaşık 26 bin metrekare alanlı parkı çevreleyen taş duvar yenilendi. Parkın en üst kotunda bulunan Postumpost Camii çevresinde 3 bin 250 metrekarelik meydan yapıldı. Yürüyüş parkurları, suyolu ve çevre düzenlemeleriyle Baba Sultan Parkı ilçeye değer kattı. Ana Kucağı açıldı. Tarım alanında 6 bin 912 adet fide ve fidan dağıtıldı. Tarımda makineleşmeye destek verildi. Daha birçok önemli eser ve çalışma hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Biz lafa değil icraata bakarız. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine şahsım ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.