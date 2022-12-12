Yenişehir'de çevreyi kirletenlere tepki

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğaya piknik yapmaya gidenlerin geride bıraktığı çöp ve atıklar duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor.

Yaz ayları boyunca özellikle hafta sonları kendilerini doğanın koynuna atan piknikçiler geride çöp yığınlarını bırakıyorlar. Doğaya saygı duymayanların insana da saygısından söz edilemeyeceğini belirten çevreci vatandaşlar, bu vurdumduymazlığa tepki gösteriyorlar.

Piknikçilerin yoğun olarak uğrak yeri olan bölgelerin yanı sıra sulama göletlerinin de çöp esareti altında kaldığını belirten çevreciler, "Doğanın güzelliklerinden yararlanıp güzel bir gün geçirdikten sonra böylesi çirkin bir manzaraya neden olunmamalıdır" dediler

Naylon poşetlerden içecek kutularına, plastik saklama kaplarından yiyecek atıklarına kadar her şeyin geride bırakıldığını söyleyen çevreciler, "Kısa sürede doğal güzelliklerin içinde çirkin görüntüler oluşuyor. Doğa güzelliklerinin bağrındaki çöpleri ve atıkları topluyoruz. Ancak çöpler her yerde ve toplamakla bitmiyor. Doğal çevreyi tehdit eden bu sorumsuzluğun bitmesini istiyoruz" dediler.