Yenişehir'de ekmek fiyatları zamlandı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 200 gram ekmek fiyatının 7 liraya satılacağını açıklamasının ardından bir çok il ve ilçede ekmek zamları açıklanmaya başladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 200 gram ekmek fiyatının 7 liraya satılacağını açıklamasının ardından bir çok il ve ilçede ekmek zamları açıklanmaya başladı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son gelen zamlardan sonra 300 gram ekmek 8 liradan satılmaya başlandı.
Artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayan fırıncılar ekmek fiyatlarını güncelleyerek zamlı tarifeden satmaya başladı. Yenişehir’de 300 gram 5 liraya satılan ekmek aynı gramajda 8 liradan satılmaya başlandı.