Yenişehir'de ekmek fiyatları zamlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 200 gram ekmek fiyatının 7 liraya satılacağını açıklamasının ardından bir çok il ve ilçede ekmek zamları açıklanmaya başladı.

Yenişehir'de ekmek fiyatları zamlandı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 200 gram ekmek fiyatının 7 liraya satılacağını açıklamasının ardından bir çok il ve ilçede ekmek zamları açıklanmaya başladı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son gelen zamlardan sonra 300 gram ekmek 8 liradan satılmaya başlandı.

Artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayan fırıncılar ekmek fiyatlarını güncelleyerek zamlı tarifeden satmaya başladı. Yenişehir’de 300 gram 5 liraya satılan ekmek aynı gramajda 8 liradan satılmaya başlandı.