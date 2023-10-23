Yenişehir'de geçmiş geleceğe taşınıyor

Yenişehir Belediyesi, yöreye has mimari özellikler taşıyan tarihi konakları kamulaştırıp, özel restorasyon projeleriyle tek tek ayağa kaldırıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Hedefimiz, her başlıkta Osman Gazi’nin şehri Yenişehir’i geçmişiyle geleceğe taşımak” dedi.

Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerinin betonlaşmaya kurban gitmesini istemeyen Yenişehir Belediyesi, bütçe imkanları doğrultusunda kamulaştırdığı tarihi konak ve evleri özel restorasyon projeleriyle geleceğe taşıyor.

Son olarak Yeni Mahalle Varyemez Sokak ile Ulucami Mahalle Ferah Sokak’taki iki tarihi yapıya el atan yerel yönetimin başlattığı restorasyon projesinde sona gelindi. Tarihi evlerin önümüzdeki aylarda sosyal hedefle kullanımına başlanacağını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, “Amacımız Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi Yenişehir’de de Türk kültürünün önemli bir parçası olan sivil mimarinin bugüne ulaşan ve her biri ayrı güzellikte olan konakları ve evlerini geleceğe taşımak” diye konuştu.

Sokağa açılan kanatlı kapıları, geniş ve uzun avluları, su kuyusu ya da tulumbalarıyla genelde iki katlı ve yığma olarak inşa edilen tarihi Yenişehir evleri hakkında bilgi veren Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti;

“Samanlık ve ahır gibi bahçe duvarlarında arı kovanlarına yer verilen Yenişehir Evleri, doğayla uyumlu bir mimariye sahip. Giriş katında mutfak ve kileri, hemen karşısında bir misafir odası, yine girişte büyük bir salon ve bu salondan üst kata uzanan ahşap bir merdiven. Üst katta yatak odaları ve bahçeye bakan ferah bir balkon Odalarda gömme banyo ve ahşap dolaplar Bu mimari özellikler tarihi Yenişehir evlerine ait. Sadece ilçe merkezinde değil, Yenişehir’in köylerinde de benzer mimari özellikler taşıyan bu evlerin büyük bir bölümü 100 yıl önce Yunan işgali sırasında büyük zarar görmüştü.”

Rotasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çizdiği Üretken Belediyecilik anlayışının bir gereği olarak milli ve manevi değerleri yaşatıp, tarihi mirası koruyarak geleceğe aktarma çabasında olduklarını ifade eden Başkan Davut Aydın, “Bugüne kadar aralarında Lapacılar ve Yorgancılar konağının da olduğu 13 sivil yapıyı ele aldık ve yaklaşık 20 milyon TL harcama yaptık. Sadece tarihi evler değil ilçe merkezindeki bütün tarihi mirası ayağa kaldırmak istiyoruz. Yenişehir’in merkezindeki Murat Paşa Camisi ve Şemaki Evi’nden başlayarak, Süleymanpaşa Türbesi, Çınarlı Cami, Balibey Cami, tarihi çarşı, tarihi belediye binası ve meydanı, tarihi hamam, saat kulesi ve Sinan Paşa Külliyesi arasındaki bölgeyi bir prestij alanına dönüştürmek hedefindeyiz" dedi.

Bu arada restore edilen tarihi konakların turizmin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler için kullanılacağını ifade eden Başkan Aydın, “Teknik ekip çalışıyor. Tarihi konaklarımızdan birini müzeye dönüştüreceğiz. Diğerlerini de sosyal faaliyetlerimize yönelik merkezler haline getireceğiz” dedi.