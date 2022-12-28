Yenişehir'de öğretmenlerden muhteşem konser

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde düzenlenen gecede müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Gecede öğretmenlerden oluşan koro söylediği şarkılar ile herkesi mest etti.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesinde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ve Yenişehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu konseri Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti ilçe Başkanları, oda ve sivil toplum örgütleri başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle bizlere unutulmaz bir gece yaşatan tüm sanatçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçe olarak çok keyifli bir gece yaşadık. Öğretmenlerimizden oluşan koroda yer alan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Her zaman yanlarımızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bundan sonrada Yenişehir’de böyle güzel etkinlikler devam edecektir” diye konuştu.

Şef Emine Ömriye Toplal yönetimindeki koro 1. bölümde birbirinden güzel 16 eser seslendirdi. 2. bölümde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Şef ve Öğretim görevlisi Serkan Gençer konuk sanatçı olarak katıldı.