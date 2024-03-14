Yenişehir'de Ramazan şenliği

İzmit Yenişehir'de düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir'de Ramazan şenliği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İzmit Yenişehir’de düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri bu sene de devam ediyor. Program dahilinde Yenişehir Mahallesinde gerçekleşen etkinliğe aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

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Etkinliklerde yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, sihirbaz gösterileri, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikayeleri gibi rengarenk gösteriler yer aldı. Etkinlikler bugün 20.00 - 22.00 saatleri arasında 28 Haziran Mahallesinde devam edecek.