Yenişehir'den 8 tır yardım malzemesi yola çıktı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, deprem bölgelerine 8 tır yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Başkan Aydın, Bursa yolu üzerindeki Belediye Spor Kompleksi’nde iki günden bu yana kampanyanın devam ettiğini dile getirdi. Aydın, Yenişehir’in tek yürek olduğunu belirterek, "İlçemiz Kaymakamlığı ile birlikte düzenlenen yardım kampanyamız her geçen an artarak devam ediyor. Kaymakamımız Rahmi Köse’nin önderliğinde belediye çalışanlarımız, Kaymakamlığın görevlendirdiği personel ve gönüllü vatandaşlarımızın yardımların bir an önce yerine ulaşması için gösterdiği gayret hepimizi mutlu ediyor. Milletimiz her zaman olduğu gibi karınca kararınca elini taşın altına koymak için çaba sarf ediyor. Buradan tüm STK’lara ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere battaniye, çocuk bezi ve maması, mont, ısıtıcı, ilk yardım seti, uyku tulumu, çadır, konserve yiyecek, su ve kışlık giyecek yardımlarını Bursa yolunda bulunan Belediye Spor Kompleksi’nde topluyoruz. Şu ana kadar 8 tır malzeme deprem bölgesine gönderildi. Yardım kampanyamız devam ediyor. Bu konuda duyarlı davranan bütün ilçe halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.