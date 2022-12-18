Yenişehir'den Diyarbakır'a uçuşlar başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Diyarbakır uçuşlarının 2 Ocak tarihinden itibaren başlayacağı müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in kendisini arayarak müjdeyi verdiğini belirterek, ‘Yenişehir-Diyarbakır karşılıklı direkt uçak seferleri 2 Ocak tarihinden itibaren Yenişehir Havalimanımızdan başlıyor. İlçemize, Bursa’mıza ve hemşerimize hayırlı olsun. Uçuşlar haftada iki gün Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek ve bilet satışları başladı. İnşallah 2023 yılında bu tür müjdeleri daha sık vereceğiz. Bu anlamda Yenişehir Havaalanının daha etkin çalışabilmesi için ciddi anlamda çaba harcayan AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’ dedi.

Bu arada Haftada 2 gün olan Erzurum uçuşları Ocağın ilk haftası itibari ile Salı-Perşembe-Cumartesi olarak 3’e çıkıyor. Yine haftada 2 gün olan Muş uçuşları Perşembe-Cuma ve Pazar olarak 3’e çıkıyor.