Yenişehir'e 4 yılda 1.1 milyar liralık yatırım

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçede vatandaşa konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Aydın son 4 yılda tüm kalemlerde Yenişehir’e 1.1 milyar liralık yatırım ve hizmetin kazandırıldığını açıkladı.

Yenişehir’in önemli arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, ulaşım başlığında birçok projenin aynı anda yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Aydın, “Üretken Belediyecilik” modelinin bir gereği olarak, rahatça seyahat edilebilen, meydanları ve parklarıyla sakinlerine huzur veren, yaya dostu bir Yenişehir hedefi için mesai yaptıklarını bildirdi. Bu çerçevede 2019-2023 yılları arasında kırsal mahallelerde tarımsal üretimin öneminden hareketle tarla yollarının iyileştirilmesini ihmal etmediklerini belirten Davut Aydın, “Yine bu dönemde 166 bin 335 metrekaresi ilçe merkezimizde, 596 bin 415 metrekaresi de kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 762 bin 750 metrekare alanda parke taşı döşedik” dedi.

Toplamda 1.1 milyar TL

Son dönemde bisiklet yolu projelerine önem verdiklerini, bu çerçevede planladıkları 3 kilometrelik bir etabı hizmete açtıklarını ifade eden Davut Aydın, şöyle devam etti:

“Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin bekası için inşa ettikleri Cumhur İttifakı olarak Yenişehir’imizi hem yerel hem de genel bütçe kaynaklarından istifade ederek her başlıkta ihya etmeye devam ediyoruz. Mart 2019’dan Mayıs 2023’e geçen dönemde sadece Yenişehir Belediyemizin bütçesiyle ilçemize tüm kalemlerde yaklaşık 750 milyon liralık yatırım yaptık. Yine ilçemize ilgisini eksik etmeyen Alinur Aktaş başkanlığındaki Büyükşehir Belediyemiz de söz konusu dönemde Yenişehir’de yaklaşık 350 milyon liralık yatırıma imza attı. Böylelikle Cumhur İttifakı’nın yerel yönetimleri olarak 4 yılda 1.1 milyar liralık yatırım ve hizmeti, Yenişehir’imize kazandırmış olduk.”