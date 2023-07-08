Yenişehir'e 500 bin metre parke taşı yapıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2019 yılından bu zamana kadar 500 bin metrekare parke taşı yol çalışması yapıldı.

Osmanlının ilk başşehri Yenişehir’de 61 köy ve 10 merkez mahallede yapılan parke taşı yol çalışmaları nedeniyle vatandaşlar ve muhtarlar yetkililere teşekkür etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve geldiğimiz 2019 Nisan ayı başından itibaren ilçemize bağlı 61 köy ve 10 mahallede parke taşı yol çalışmalarımız halen tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 500 bin metrekareden fazla parke taşı çalışması yapılmış olup ihtiyaç olan yerlerde çalışmalar devam ediyor. Öncelikle muhtarlarımıza vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabır ve yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Birçok kırsal mahallelerde elbirliği ile eksiklikleri tamamladık. Özellikle parke taşı yol yapımı işlerinde ulaşmadığımız nokta kalmadı. Tam olarak eksiklikler giderilmese de gelen talepler giderilmiştir. Biz her zaman halkımızın yanında emrinde olduk. Kapımızı hiç kapatmadık. Ben bu vesile ile tekraren kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yenişehir Muhtarlar Derneği başkanı Enver Zengin, “Yenişehir belediyemiz ilçemizde kırsal ve merkez mahallelerin tamamında parke taşı yol çalışmaları yapmıştır. Muhtarlarımızın bu yönde gelen istekleri karşılanmış olup halen çalışmalar devam ederken eksik parke taşları köylere ulaşmıştır. Belediye Başkanımız Davut Aydın ve çalışmalara bizzat katılan halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.