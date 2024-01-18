Yenişehir'e 800 milyon liralık yatırımla soğuk hava ve paketleme tesisi yapılıyor

Tarımın başkenti olan Bursa’nın Yenişehir ilçende özel sektör tarafından Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alacak soğuk hava depolama ve sebze paketleme tesisi inşa ediliyor. Yenişehir’de 800 milyon liraya tamamlanacak olan tesislerde 300 kişiye direk iş imkanı sağlanacak.

Yenişehir Belediye Başkanı, ilçenin hakettiği yatırımları aldığını belirterek, "Özel sektör eliyle ilçemizde yeni bir yatırımın heyecanını yaşıyoruz. Yenişehir’in yıllardır özlemini çektiği yatırımlar bir bir hayata geçiyor. İstihdam konusunda yetkililer 300 kişilik bir personel alımı yapacaklarını belirtiler. Burada öncelik hemşerilerimizin olacak. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyeciliğini Cumhur İttifakı çatısı altında en güzel şekilde gösteriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin fazlasını gerçekleştirdik. Yapılan yatırım ilçemize ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Özel sektörün inşaatını yapan Müteahhit Firma yetkilisi Zekai Görgün, “Bu paketleme servisi yurt genelinde en büyük depolardan biridir. Buraya lojistik depo ve paketleme servisi yapılıyor. Yakın illerdeki ve Türkiye’nin en büyük soğuk hava depolama ve sebze paketleme tesisleri Yenişehir’de olacak. 25 bin metrekare taban alanında 50 bin metrekare bir kullanım alanı var.3 ay gibi bir sürede inşaatı bitirip teslim etmeyi düşünüyoruz. Yatırımın hayat geçmesi 800 milyon lirayı bulacak” dedi.